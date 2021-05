Tour of Estonia peakorraldaja tuletab meelde pealtvaatajate keeldu: on tõsine oht, et võidusõit lõpetatakse poole pealt

"Palume tungivalt raja äärde võistlust mitte vaatama tulla. Tallinn-Tartu finiši puhul plaanitud turvameetmed ei töötanud, Tartus oli raja ääres kahjuks inimesi, kes kvalifitseerusid pealtvaatajatena ja Terviseamet on algatanud järelvalvemenetluse," selgitas Tour of Estonia peakorraldaja Indrek Kelk pressiteate vahendusel.

Korraldajad lisavad, et olukord on tõsine ja Vanemuise ning Lossi tänava tõus pannakse jalakäijate liikumiseks kinni, vältimaks pealtvaatajate kogunemist. Läbi pääsevad vaid kohalikud, kes seal elavad.

"Patrullima hakatakse terve raja ulatuses ja jälgitakse, et pealtvaatajaid ei koguneks. On tõsine oht, et kui tuvastatakse jätkuvaid rikkumisi, lõpetatakse võidusõit poole pealt," nentis Kelk.