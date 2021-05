TV3 VIDEO | Üllar Lanno selgitas, millest sõltub Rally Estonia publikuarv ning miks jalgpallifännid veel staadionile ei pääse

Terviseamet otsustab 28. juunil, kas teist aastat järjest autoralli MM-etapiks olev Rally Estonia toimub publikuga või ilma. "Tegelikult oleks vaja, et päevane nakkuste arv oleks alla 100. Täna valmistab meile natuke muret Valgamaa, mis kõige kõrgema näitajaga Eesti piirkondadest ning jääb ka sellesse mõjupiirkonda, kus ralli aset leiab. Loodame, et olukord läheb oluliselt paremaks, kui ta täna on. Kui võtta seda, et eelmisel aastal oli Rally Estonia 16 000 pealtvaatajaga ning me ei saanud ühtegi nakatunut, mis tähendas väga head koostööd nii terviseameti kui korraldaja vahel, siis siinkohal avaldan kiitust Urmo Aava meeskonnale, kes teeb meiega väga head koostööd. Kui see kõik sujub ja laabub, siis ma kujutan ette, et on võimalik lubada ka suuremaid gruppe kui tänasel päeval kavandatud 1000," rääkis Lanno telekanali TV3 Sport rubriigis "Paneme paika".

Lanno jäi vastuse võlgu, mis võiks olla maksimaalne Rally Estoniale lubatava publiku arv.

"Hetkel on meil teada, et kõik need sportlased ja professionaalsed piloodid, kes reaalselt ka selle eest palka teenivad, nende jaoks see üritus igal juhul toimub. Selles mõttes on Eesti juba korra võitnud, et sellist pidu on võimal nautida. Aga mis täpsemalt juhtub nüüd pealtvaatajatega, selle jaoks vajame natuke aega ning teeme ühiselt pingutusi, et nakkus allapoole läheks," sõnas Lanno.

Küsimusele, miks jalgpallifännid veel tribüünidele minna ei tohi, vastas Lanno: "Võtame ühe lihtsa võrdluse. Vaadates eelmisel aastal olnud kevadist kooronalainet, siis me olime tänase riskimaatriksi järgi kollases tasemes, mis on üks aste madalam sellest, kus Eesti täna on. Ja mõelda nüüd seda, et oleme aasta jooksul tekitanud nii palju oskusi juurde eriti veel nendes kohtades, kus tähelepanu hajub, ja inimesed kogunevad suurtes gruppides juurde, siis jah, ma möönan seda, et staadion on väga suur ala ja staadionil on võimalik istuda üle kahe-kolme koha selleks, et need inimesed sinna lubada."