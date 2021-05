20aastaselt Eesti koondises põhiraskust kandnud Tammearu: nii suurt närvi pole kunagi olnud, pikalt mõtlesin peas variante läbi

Sidemängija Renet Vanker, nurgaründaja Albert Hurt ja libero Silver Maar on 22, pesamunaks oli märtsis 20. sünnipäeva pidanud nurgamees Märt Tammearu. Nemad koos kogenud Ardo Kreegi, Renee Teppani ja Timo Tammemaaga esinesid kõik hästi, vahetusi Enard tegema ei pidanud.

Millal said teada, et alustad põhikoosseisus? „Natukene aimasin, et on oht, et pean alustama,” muheles Tammearu. „Kui olin saanud Läti vastu põhikuuikuga mängida, oli aimata, ei olnud otseselt üllatunud. Ametlikult sain teada enne mängu, kui öeldi: sina, sina, sina...”

Ta ei salga, et ärevus oli sees suur. „Närv oli ikka väga suur. Kõige suurem, mis üldse olnud on karjääri jooksul. Päris pikalt mõtlesin enne mängu igasuguseid variante läbi. Lõpp hea, kõik hea! Kui juba mängule jõudsin, oli täitsa hea olla, platsil samuti.”

Kuidas klappis koostöö Vankeriga? „Varem on isegi natuke paremini läinud kui see mäng,” tunnistas 11 punkti toonud ja 48-protsendilist resultatiivsust näidanud Tammearu. „Natuke on ikka erinevus sees Kerdiga (Kert Toobal – M. R.). Mitte, et üks on halvem või parem, lihtsalt erinevad tõsted ja erinevad kiirused. Natuke vajab veel harjumist, aga mida trenn edasi, seda paremaks läheb.”

Eriti tuleb kiita noori mehi, et nad pallingu nii korralikult kätte said. Teises geimis oli Eesti vastuvõtt käes koguni 85% kordadest, suurepärane 69%. Enne mängu võis karta, et tänavu Tartu Bigbanki Eesti meistriks vedanud Hurt ja Tammearu võivad ühel hetkel vastuvõtul veidi käriseda. Oli hetkelisi probleeme, kuid ei midagi tõsist. Mehed said korraliku tööpäeva vastuvõtul, kumbki lubas endale lüüa vaid ühe serviässa. Parim vastuvõtt oli Maaril (85%), järgnes Tammearu (52%) ja Hurt (33%).

„Tublid kutid, suutsid oma asjad ära majandada. Respekt noorte meeste ees!” kiitis Renee Teppan.

Kas Läti vastu on plaanis koosseisus teha vahetusi? „Arvan küll,” tunnistas Enard. „Kuna tahan, et kõik oleksid seotud. Aga ma ei tea veel, kas alustame sama koosseisuga ja vahetame hiljem või alustame kohe uue koosseisuga.”