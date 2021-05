Rait Ratasepa uus katsumus luhtus seitsmenda maratoniga: hommikune kõhutunne ei petnud

"Raidu hommikune kõhutunne ei petnud - juba siis ta tundis, et eesmärk alla kolme tunni joosta saab olema äärmiselt keeruline. 7. maratoni algus andis kinnituse, et füüsiliselt ei ole see võimalik. Rait ütles, et see jooks oli tema jaoks ka emotsionaalselt väga keeruline, nii et finišis oli, mida seedida," seisab postituses.