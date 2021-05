Leius mõistab meediaboikoti kuulutanud Naomi Osakat. Nadal viskus ajakirjanike kaitsele

French Openil on täna suur meediapäev ning mõistagi küsivad ajakirjanikud Osaka avalduse kohta arvamust ka teistelt tippudelt. Maailma esireket ja 2019. aasta French Openi võitja Ashleigh Barty ei jaga Osaka arvamust, vaid leiab, et pressikonverentside andmine on lihtsalt üks osa tennisisti tööst.

"Võitjal on muidugi palju lihtsam pool tundi peale mängu intervjuud anda kui kaotajal, kelle jaoks ei ole see eriti mõnus. Esitatakse sulle provokatiivseid ja tobedaid küsimusi. Seal valavad pisaraid nii naised kui ka mehed. Milleks seda vaja on - tirida kaotajat pressikonverentsile?" küsis Leius "Matšpalli" podcastis. "Meie ajal polnud mingeid erilisi pressikonverentse. Peale mängu polnud erilist kohustust kuhugi minna."

"Võitjal on muidugi palju lihtsam pool tundi peale mängu intervjuud anda kui kaotajal, kelle jaoks ei ole see eriti mõnus. Esitatakse sulle provokatiivseid ja tobedaid küsimusi. Seal valavad pisaraid nii naised kui ka mehed. Milleks seda vaja on - tirida kaotajat pressikonverentsile?" küsis Leius "Matšpalli" podcastis. "Meie ajal polnud mingeid erilisi pressikonverentse. Peale mängu polnud erilist kohustust kuhugi minna."

Eesti tennise grand old man, 1959. aasta Wimbledoni noorteturniiri võitja, 10-kordne Nõukogude liidu meister ja 23-kordne Eesti NSV meister Toomas Leius arvab, et kaotajat ei peaks tõesti pressikonverentsile minema sundima.

"Igatahes, ma loodan, et see arvestatav summa, millega mind selle eest trahvitakse, läheb vaimse tervisega tegelevasse heategevusfondi."

"Ma usun, et kogu olukord sarnaneb maaslamaja löömisega ning ma ei mõista, mis põhjus selle taga on. Minu pressiga mitte suhltemine ei ole midagi isiklikku turniiri ega paari ajakirjaniku suhtes, kes mind noorest peale on intervjueerinud. Enamusega nendest on mul sõbralikud suhted. Kui aga organisatsioon arvab, et nad võivad lihtsalt öelda "Tee pressikonverents või sa saad trahvi" ning ignoreerivad nende koostöö keskmes olevate sportlaste vaimset tervist, siis ma lihtsalt pean naerma."

"Tihtipeale me istume seal ning meilt küsitakse küsimusi, mida on küsitud juba mitmeid kordi varem või küsitakse midagi, mis meid endas kahtlema paneb ning ma ei anna end inimeste kätte, kes minus kahtlevad. Olen vaadanud mitmeid klippe sportlastest, kes pärast kaotust pressiruumis murduvad ning tean, et te olete neid samuti näinud."

"Kirjutan, et teatada, et ma ei räägi Roland Garrosi ajal pressiga. Olen sageli tundnud, et inimesed ei arvesta sportlaste vaimse tervisega ning see tuletab end meelde alati, kui näen mõnd pressikonverentsi või selles ise osalen," kirjutas 23-aastane tennisist.

"Me teame, millega me end profitennisega tegelema hakates seome," ütles 25-aastane austraallanna. "Ma ei saa eriti kommenteerida, mida Naomi tunneb või mis otsuseid teeb. Kohati on pressikonverentsid rasked, loomulikult, aga see ei ole midagi, mis mind väga häiriks. Ning kindlasti pole see, mida ma ütlen ja kuulen või mida teie minult küsite, mind öösiti üleval hoidnud."

Ajakirjanike kaitsele viskus 13-kordne French Openi võitja ja tiitlikaitsja Rafael Nadal: "Ma austan teda (Osakat - toim) nii sportlase kui ka inimesena. Austan tema otsust. Me peame neid küsimusi aktsepteerima ja üritama neile anda vastuse. Me poleks need sportlased, kes me täna oleme, kui inimesed ei kirjutaks uudiseid ega kajastaks tulemusi, mida ma üle maailma saavutame. Minu arvamus on, et et meedia on meie spordiala väga tähtis osa."

"Fenomenaalne eksimus"



French Openi valitsev naisüksikmängu võitja Iga Swiatek: "Ma ei leia, et need (pressikonverentsid - toim) keerulised oleks. See annab meile võimaluse selgitada oma vaatenurka, seega ma arvan, et see on hea."

Prantsuse tenniseliidu president Gilles Moretton nimetas Osaka avaldust "fenomenaalseks eksimuseks". "See, mis toimub, on minu arvates vastuvõetamatu. Me järgmine seadusi ja reegleid, mis puudutavad karistusi ja trahve," teatas ta.

Pressikonverentsile ilmumata jätmise eest võib tennisistidele suurtel slämmidel teha kuni 20 000-dollarilise rahatrahvi.

Naiste tennise katuseorganisatsioon WTA tegi reedel avalduse, milles teatas, et on alati valmis mängijatega vaimse tervise teemadel dialoogi astuma, kuid profisportlastena on võistlustel meediaga suhtlemine nende kohustus, mis ühtlasi võimaldab neil jagada enda vaatenurka ning "rääkida oma lugu".

Hea lugeja, avalda arvamust, mida sina Naomi Osaka otsusest arvad!