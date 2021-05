Pärnu korvpall otsib Euroopasse minekuks fännide tuge

Pärnu Sadama klubi juht peab oluliseks, et FIBA EuroCup sarja minek poleks üheks aastaks mõeldud projekt, vaid pikaajalisem nägemus Pärnu korvpalli arengust. „Asjal on mõtet vaid siis, kui see on jätkusuutlik tegevus," tõdes Kärp. „Me ei pea esimesel aastal olema kohe edukad. Senisega võrreldes uue tasemega tuleb harjuda."