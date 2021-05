KAARTIDE STATISTIKA | Õigus tõusis rekordimeheks, Mets läheneb kõigi aegade margile

Kõige enam mänge ilma kollast kaarti saamata on Eesti koondise eest pidanud Evald Tipner (66), kuid tema mängis teadupoolest ajal, mil kollaseid kaarte ei kasutatudki. Taasiseseisvunud Eesti mängijatest on selles nimekirjas esikohal Kaimar Saag, kes on sinises särgis pidanud 46 kohtumist ilma ühtegi kollast kaarti saamata. Selles nimekirjas järgnevad Saagile väravavahid Martin Kaalma (35), Artur Kotenko (27), Pavel Londak (27) ja Toomas Tohver (25), väljakumängijatest Mati Pari (22) ja Dmitri Ustritski (17). Aktiivsetest koondiseringi kuulujatest on enim mänge ühegi kaardita pidanud Marko Meerits, Martin Miller, Mihkel Ainsalu ja Brent Lepistu (kõik 13).

Punased kaardid

Eesti koondise mängijad on seniste kohtumiste jooksul saanud kokku 26 punast kaarti. Neist koguni viis tükki on teeninud Raio Piiroja, mitu eemaldamist on veel Ragnar Klavani ja Dmitri Kruglovi arvel (mõlemal kaks). Ühe punase kaardi on teeninud 17 pallurit.

26 punasest kaardist on enamik tulnud teise kollase kaardi tõttu – selliseid eemaldamisi on olnud 16. Ühe punase kaardi puhul (Tarmo Linnumäe 1994. aasta Balti turniiri mängus Leeduga) on ametliku protokolli põhjal jäänud segaseks, kas tegu oli teise hoiatuse või otse punase kaardiga – protokolli on Linnumäele märgitud üks kollane ja üks punane kaart. On ühtviisi võimalik, et toona ei hakatud teist kollast kaarti (sest sellele järgnes kohe punane) eraldi protokolli märkima, aga on ka võimalik, et Linnumäe teenis esmalt kollase kaardi ja seejärel otse punase kaardi. Teisel juhul oleks ta ainus Eesti koondise mängija, kellega on nii juhtunud.