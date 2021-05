Adamo nõuab Hyundai rallisõitjatelt Sardiinias esikohta

"Meil on Sardiiniaks kindel sihtmärk - võita. Peame Portugalis kasutamata jäetud võimalused tagasi tegema. Mu inimesed on viimastel kuudel kõvasti vaeva näinud, et nendeks rallideks valmistuda ja teha kindlaks, et Hyundaid suudaksid eesotsas olla. Näitasime Portugalis, et meil on kiirust, aga nüüd on vaja muredevaba nädalavahetust, et saada kätte tulemused, milleks võimelised oleme," rääkis Adamo Hyundai pressiteenistuse vahendusel.