Pokkeri maailmameister Ranno Sootla mängib otse-eetris vähihaigete laste toetuseks

Heategevuseks annetatakse 20% Sootla puhaskasumist ning selleks, et annetuse suurus ei sõltuks ainuüksi Sootla mängu edukusest, on Pardirallit oodatud toetama ka kõik ülekande vaatajad. Boonusena duubeldab Sootla omalt poolt kõik ülekande jooksul tehtud annetused kuni 3000 euro väärtuses.

28-aastane Ranno Sootla on üks Eesti läbi aegade edukamaid pokkerimängijaid. 2014. aastal võitis ta Eesti meistrivõistluste põhiturniiri, 2015. aasta veebruaris lähiregiooni suurima pokkerifestivali OlyBet Kings of Tallinn, sama aasta detsembris Praha Grand Live’i ning 2016. aasta augustis Tallinnas toimunud MPN Poker Tour’i. Ainuüksi live-turniiridega on ta teeninud üle 600 000 dollari auhinnarahasid. Netipokkeriga on ta võitnud umbes miljon dollarit.