Võrkpallikoondis alustab täna Kuldliigat kunagise Euroopa meistri vastu, Keel jäi koosseisust välja

Hispaania on kunagine Euroopa meister, Vana Maailma parimaks krooniti nad 2007. aastal. Viimasel ajal midagi võrreldavat ette näidata ei ole, sügisel EM-kvalifikatsioonis alistati küll kahel korral Läti, kuid kokkuvõttes tuli leppida lätlaste järel teise kohaga. Sellest piisas siiski finaalturniirile jõudmiseks.

Eestiga on viimasel kümne aastal kohtutud palju ja kaalud on langenud pisut rohkem meie kasuks, võite on seitse, kaotusi viis. Samas viimati Kuldliigas 2019. aastal võitis Hispaania mõlemad matšid, 3:1 ja 3:0.