Podcast "Kuldne geim" | Kas Eesti on koduse EM-finaalturniiri eel D-grupis favoriitide seas?​

*Kas Alar ajab koondises abi- ja peatreeneriametid sassi?

*Kes on täna Eesti koondise parim diagonaalründaja – Renee Teppan või Oliver Venno?

*Kas kuulujutud vastavad tõele, et Alar on suur Eurovisiooni lauluvõistluse fänn?

*Sügisel Tallinnas toimuva EM-finaalturniiri D-alagruppi loositi lisaks Eestile ja Lätile Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia ja Horvaatia. Mitmendaks võiks asetada selles grupis tänase Eesti koondise?

*Kuidas reageeriti koondise hotellis siis, kui Eestiga loositi samasse alagruppi meie peatreeneri Cedric Enardi kodumaa Prantsusmaa?

*Tutvume alagrupikaaslastega ja toome välja igast võistkonnast üks-kaks võtmemängijat.

*Milline alagrupp sai tugevaim?

*Kui palju võib tulla Eestisse välismaalt publikut?

*Euroopa Kuldliiga alustab täna. Kes jäid sõelale lõplikus valikus?

*Milline on koondises atmosfäär ja kuidas hoiavad meeskonna taustajõud tuju üleval?

*Millele paneb Enard treeningutel rõhku?

*Kes üllatasid kontrollmängudes Lätiga enim?

*Millised on Eesti koondise tugevused?

*Naiste koondis pidas kontrollmänge ja alustab nüüd suve olulisimat turniiri.

*Kuulajate küsimused toovad välja saates osalevate meeste piinlikud tegemata jätmised, ent luubi alla võetakse palju muudki.