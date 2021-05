Venemaa korvpallilegend ennustab, et Barcelona jääb Euroliiga finaalturniiril kuivale

Kaasani Unicsi päevil ka Martin Müürseppa juhendanud Jerjomini arvates on CSKA suutnud Dimitrios Itoudise ja Mike Jamesi konflikti edukalt selja taha jätta.

„VTB Ühisliiga poolfinaal Peterburi Zenitiga näitas, et olukord on paremaks läinud. Kui põhimängijad on terved, peaks CSKA Euroliiga otsustavateks mängudeks heas seisus olema,“ rääkis Jerjomin telekanalile Matš TV.