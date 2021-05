CSKA tõuseks Euroliiga võiduga Madridi Realile ohtlikult lähedale

Poolfinaalis CSKA-ga kohtuval Efesil ongi Kölnis peetavalt finaalturniirilt vahest kõige enam võita. Neil pole seni ühtegi Euroliiga tiitlit, kõige lähemale jõuti kaks aastat tagasi, aga siis jäädi finaalis alla just CSKA-le.

Euroopa klubisarjadest on Efesil ette näidata vaid FIBA Koraci karikasarja võit hooajal 1995/1996.

Teises poolfinaalis lähevad vastamisi Barcelona ja Milano Olimpia. Võiks arvata, et Barcelona on Euroopas äärmiselt edukas olnud, aga Euroliigas on parimad oldud kahel korral: hooajal 2002/2003 ja 2009/2010.