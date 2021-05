Kitsing ja Rytas jõudsid ühe võidu kaugusele finaalist

Rytas juhib kolme võiduni peetavat seeriat 2:0. Seeria kolmas kohtumine on kavas pühapäeval. Teises poolfinaalis on vastamisi Kaunase Žalgiris ja Utena Juventus. Mängudega 2:0 peal oleval Žalgirisel on võimalus kindlustada koht finaalis sel laupäeval.