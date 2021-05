M-Spordi ralliäss vahetab sel hooajal juba teist korda kaardilugejat

"Elliot tegi kaardilugejana fanastilist tööd, aga Chrisil on natuke rohkem kogemust, eriti teatud olukordades väljaspool sportlikku elementi," selgitas toona olukorda M-Spordi pealik Richard Millener. "Kahjuks on nii, et kui Gus tunneb liiga palju pinget, on tal sellega toime tulemisega raskusi ning ta esineb alla oma võimete. Seega annab kaardilugeja nagu Patterson võimaluse talle rallide ajal rahulikuks jääda. Ta vajab enda kõrvale kedagi suurte kogemustega. Chris on koostööd teinud mitmete kõrgekaliibriliste sõitjatega ning neil saab kindlasti koos tore olema."