Rootsi hokikoondis mängis maha kaheväravalise eduseisu, katastroof tundub üha reaalsem

Kohtumine algas paremini Rootsi jaoks, kui avakolmandiku lõpuks juhtisid rootslased 2:0. Rootslaste eest said käe valgeks Andreas Wingerli ja Rickard Rakell. Kui teisel kolmandikul suutis Rootsi eduseisu hoida, siis viimasel perioodil enam mitte.

Alagrupis on veel jäänud kõigil mängida kolm kohtumist. Rootslaste võimalused veerandfinaali pääseda pole kustunud, kuid seis on nende jaoks muutumas üha keerulisemaks. Tasub meenutada, et viimati jäi Rootsi kaheksa parema seast MM-il välja 1937. aastal.