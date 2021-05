Meistrite liiga finaal. Kas esimene pilguheit lähituleviku uuele reaalsusele?

ManCity ja Chelsea finaal tähendab, et kolme hooaja jooksul juba teist korda jagavad esikoha Inglismaa klubid. Inglased pidasid trofee nimel lahingut ka 2019. aastal, kui Liverpool alistas 2:0 Tottenhami. Toonasest finaalist veel suuremate trendide kohta suuri järeldusi teha ei saanud, kuid tänavuse esikohamängu kohta võib öelda, et see on märk muutustest Euroopa klubijalgpalli tipus. Praeguseks on välja kujunenud viis-kuus klubi, kes hakkavad lähiaastatel omavahel Meistrite liiga tiitleid jagama. Nende sekka ei kuulu aga enam eelmise kümnendi valitsejad.