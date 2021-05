Maik-Kalev Kotsar tõi välja peamise põhjuse, miks ta otsustas Hamburgis jätkata

Oma hooajale pani Kotsar hindeks neli miinuse. "Paneme nelja seepärast, et alati saab paremini. Jäin enda esitustega hooaja jooksul üsna rahule, välja arvatud siis play-off'i kaks mängu. Kolmas ka tegelikult, kõige paremini rahule ei jäänud. Paneme nelja miinuse sinna," sõnas Kotsar ERR-ile.

"Põhiline põhjus oligi hea klapp peatreeneriga, see, kuidas mõlemad näeme korvpalli enam-vähem samamoodi: kõik algab kaitsest meie mõlema jaoks. Arvan, et selle põhjal oleme ühisel arusaamal ja mõlemad anname endast maksimumi iga trenn. Treener nõuab meist maksimumi ja ma üritan anda endast maksimumi, meil on ühine austus üksteise vastu ja sealt tuleb ka hea suhe," ütles Kotsar.