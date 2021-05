Eelmisel aastal jäi koroonaviiruse tõttu jalgpallimaailma kõige mainekam individuaalne auhind ehk Ballon d’Or välja andmata, kuid üldise arvamuse kohaselt oleks seda kõige enam väärinud just Lewandowski. Rahvusvaheline Jalgpalli Liit FIFA andis oma auhinna aga välja ja see läkski poolakale. Lõppenud klubihooajal oli Lewandowski taas imelises hoos ning ületas Bundesligas rekordi, mis tundus kõigi jaoks kättesaamatu. Kas nüüd on lõpuks kätte jõudnud aeg, kus Bayerni ründetuus suudab Lääne-Euroopa lahtistel meistrivõistlustel ka Poola koondisega suuri tegusid teha?