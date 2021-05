VIDEO | "Boksipeatus, mis kestis neli päeva" ehk Mercedes sai lõpuks ratta Bottase masina küljest lahti

Mercedese tehniline direktor James Allison tunnistas esmaspäeval, et nad ei saanud ka sõidu järel esiratast eemaldatud ning vormel tuleb sellises seisus viia tagasi Suurbritanniasse Mercedese tehasesse. Allisoni sõnul tekkis Bottase masina rattaga probleem, sest rehvi vahetanud mehaanik ei saanud mutrivõtit õigesse asendisse panna ning lukustusmutri pind hävines.

Nüüd avaldas Mercedes sotsiaalmeedias, et Bottase masinalt on lõpuks ratas kätte saadud.

Mercedese uskumatult ebaõnnestunud boksipeatus on mõistagi spordimaailmas palju kõneainet pakkunud. Kommentaatorid viskasid Mercedese postituse all nalja, et Bottase boksipeatus võttis lõpuks aega "kõigest" neli päeva.