Tokyo olümpiamängude saatus mõjutab olulisel määral ka WRC-sarja

Praeguse seisuga on WRC hooaja viimane etapp kavas 11. - 14. novembrini just Jaapanis. Viimati konkureerisid rallimehed MM-sarja punktide nimel Jaapanis 2010. aastal.

Rahvusvahelise autoliidu (FIA) rallidirektor Yves Mattoni sõnul sõltub Jaapani MM-etapi saatus Tokyo olümpiamängudest. "Töötame Jaapani etapi nimel. Kõige olulisem on aga jälgida, mis saab olümpiast. See ütleb meile, mis saab ka Jaapani etapist," sõnas Matton portaalile DirtFish. "Kui olümpiamängud kulgevad normaalselt, siis see kinnitab ka Jaapani ralli toimumist novembris."

Hetkeseisuga on Tokyo olümpiamängud toimumas 23. juulist 8. augustini. Samas on jaapanlaste seas tekkinud üha suurem vastumeel spordimaailma suursündmuse osas.

Hiljuti kutsus Jaapani mainekas päevaleht Asahi Shimbun Tokyo olümpiamänge ära jätma. Seejuures on Asahi Shimbun üks Tokyo mängude ametlikest meediapartneritest. Asahil on igapäevaselt üle viie miljoni lugeja. Ajalehe hiljutine arvamusküsitlus näitas, et koguni 83% jaapanlastest soovivad olümpia ärajätmist.

Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) asepresident John Coates usub aga, et võistlused saavad toimuda ka siis, kui Jaapanis peaks kestma sel hetkel veel eriolukord.

"Me nägime, kuidas eriolukorra tingimustes viisid viis spordiala läbi oma testvõistluse," sõnas Coates, vahendab BBC Sport. "Kõik plaanid, mis meil on tehtud sportlaste ja Jaapani elanike turvalisuse tagamiseks ja kaitsmiseks, põhinevad kõige halvematel asjaoludel, seega on vastus [küsimusele, kas mängud võivad toimuda erakorralise seisukorra ajal - toim.] absoluutselt jah."