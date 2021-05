Jaan Kirsipuu Tour of Estonia eel: esimene etapp saab olema loterii

Tuuri üks favoriitidest on 2019. aastal Tour of Estonia üldvõidu võtnud Mihkel Räim , kes tahaks sõitu ka teist korda võita. „Väga äge on kodus võistelda. Oleme tiimiga näidanud, et suudame ka prokontinentaaltaseme klubidega võistelda ja võiksime ka nende ustele juba koputada. Paar meest on tiimist puudu, aga arvan, et suudame ka kavalusega kaarte segada,” tõdeb ta.

Eesti koondise trumbid on Martin Laasi käes. Laas usub, et ka nende tiim on võimeline tuuri väga hästi sõitma. „Kindlasti on peale minu veel paar-kolm varianti, kes suudavad samuti hästi sõita. Ei pea olema ainult mina see, kes peekoni koju toob,“ nendib ta. Küll aga mainib Laas, et kodutiim, Bora–Hansgrohe, ootab kindlasti võitu. “Võita oleks vaja – no pressure. Kui nad mu siia juba lasid, siis ootavad ikka võitu,” lisab ta.