BLOGI | Eesti tennisetipud said teada French Openi avaringi vastased, Kontaveit võib kolmandas ringis kohtuda tiitlikaitsjaga

30. asetusega Kontaveidi avaringi vastaseks on maailma 72. reket, Šveitsit esindav Viktorija Golubic, kellega meie esireket on kohtunud neljal korral ja kõik need mängud ka võitnud. Viimane omavaheline mäng jääb 2016. aastasse, kui Kontaveit võitis teda Hiinas Guangzhou turniiri veerandfinaalis 6:4, 4:6, 6:3. Varasemad mängud toimusid aastatel 2012-2015, esimene neist Tallinnas 10 000-dollarilisel ITF-i turniiril.