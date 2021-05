Inglismaa esiliigast Müncheni Bayernisse. Saksamaa hiid palkas 23-aastase mängumehe, kes veel Inglismaa koondisesse pole jõudnud

"Omar on tehniliselt väga andekas mängija, kes mängib kaitses vasakul pool," sõnas klubi pressiteenistuse vahendusel juhatuse liige Hasan Salihamidžić. "Ta leiab häid lahendusi edasi liikumiseks ning usume, et ta hakkab tiimis tähtsat rolli mängima."

"Bayerniga liitumine on suur au minu jaoks. See on unistuse täitumine. Olen uhke, et saan maailma ühe suurima klubi särki kanda," lisas Richards.