Eesti esimest päikeseautot aitab ehitada andekas eestlane, kes sihib tippu ka spordimaailmas

21-aastane Vesilind on andekas orienteeruja, kes on Eesti meistrivõistlustel võitnud eri vanuseklassides 23 kulda ja kokku 40 medalit. Rahvusvahelisel tasemel on tema seni säravaim tulemus noorte EM-i pronks teatevõistlusel 2015. aastal. Suusaorienteerumises on ta Eestis noorteklassides teeninud kümme kulda ja jõudnud noorte EM-idel mitmel korral esikümnesse. Nüüd sihib Vesilind läbilööki täiskasvanute klassis rahvusvahelisel areenil. Tuleval hooajal loodab ta jõuda suusaorienteerumises maailma esikahekümne piiri peale.

Spordi kõrvalt on Vesilind aktiivne ka mujal. Ta õpib teist aastat Tartu ülikoolis informaatikat ja lööb kaasa projektis Solaride, mille eesmärk on ehitada Eesti esimene päikeseauto. Vesilind on osalenud populaarses saates „Rakett 69”, kus ta mullu saavutas kolmanda koha ja nüüd aitab ise noortele ülesandeid koostada. „Kui miskit tuleb veel juurde, peaksin kuskilt hakkama lõivu maksma,” ütles kiire elutempoga Vesilind.