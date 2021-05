Viru ralli lükati septembrisse

Eesti Autospordi Liidu spordidivisjoni juht Kuldar Sikk: „Tänane epidemioloogiline olukord ei ole veel nii hea, et saaksime võistlusi normaalsetes tingimustes läbi viia. EAL on siinkohal aktiivses suhtluses nii Kultuuriministeeriumi kui ka Terviseametiga, et olla kursis viimaste arengutega. Üritame teha omalt poolt kõik selleks, et autospordi kogukonna hääl oleks esindatud ja kuuldav ka kõrgemal tasandil, kuid mõistame kehtestatud piirangute olulisust ja teeme omalt poolt kõik selleks, et viiruse leviku tõkestamisele kaasa aidata.“