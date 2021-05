Kergejõustiku U20 EM-i toimumine Tallinnas sai valitsuselt eriloa

„Noorte vanuserühmadele on rahvusvaheliste võistluste toimumine eriti oluline. Suurvõistlused sütitavad pikka aega piirangute tingimustes treeninud noortes kirge ja aitavad säilitada nende motivatsiooni tipptasemel sporti teha. Eesti publikule on need võistlused võimalus näha sportlasi, kes tulevikus ka täiskasvanute tiitlivõistlustel meeldejäävaid spordiemotsioone hakkavad pakkuma. Sedavõrd kõrgetasemeliste võistluste võõrustamiseks ei teki just tihti võimalust,“ sõnas Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi .

Teigamägi sõnul on U20 võistlusele osalejate eelregistreerimine toimunud ja selle põhjal võib öelda, et huvi on oodatust suurem. „Esmaseid registreerujaid on 10 protsenti rohkem kui tavaliselt selle vanusegrupi sportlaste puhul. See näitab, kui oluline on võistlusvõimalus noorte kergejõustiklaste jaoks kõikjal Euroopas. Paljud võistlused on olnud pikka aega ootel või ära jäänud, mistõttu täname Eesti valitsust loa eest üle pika aja tiitlivõistlusi kohalikule staadionile tuua,“ ütles ta.