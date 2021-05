Kes loositakse kodusel EM-il Eesti võrkpallikoondisega samasse alagruppi?

Üks alagrupiturniir toimub 1.-9. septembrini Tallinnas Saku Suurhallis, lisaks on korraldajateks Soome, Poola ja Tšehhi.

Alagrupiturniirid toimuvad Tallinnas, Krakowis, Ostravas ning Tamperes, kaheksandikfinaalid ja veerandfinaalid peetakse Gdanskis ja Ostravas. Kaks ja pool nädalat kestev finaalturniir kulmineerub 18. ja 19. septembril Katowices, kus peetakse poolfinaalid ja medalimängud.



Ühe vastase saab iga alagrupiturniiri korraldaja ise valida, ülejäänud vastased loositakse. Mitteametlikult on teada, et Eesti on valinud alagrupikaaslaseks Läti.