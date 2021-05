Jasikevicus vastas kriitikutele: kuni treenerina töötan, räägitakse minu kohta alati sama juttu

"Olen kursis, kuidas minust räägitakse. Kui läheb halvasti, öeldakse, et mäng on liiga aeglane ja raamides. Jah, on küll raamides, aga mitte nii palju nagu kriitikud arvavad. Ja kui läheb hästi, öeldakse, et oleme füüsilised, distsipliin on paigas ja mängijad teavad, mida vaja teha on. Nii kaua kui treener olen, jääb jutt alati samaks. Teised treenerid rõhutavad vastupidiseid asju: tuleb mängida kiirelt, palluritele tuleb vabadust anda ja nii edasi," arutles Jasikevicius.