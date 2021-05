Soome WRC-ralli korraldajad teatasid olulistest muudatustest

Soome WRC -etapp lükati 1.-3. oktoobrile lootuses, et sel ajal on koroonapiirangud võrreldes augustiga leebemad ja raja äärde lubatakse ka pealtvaatajaid. Mullu jäi Soome ralli ära.

Ralli algab reede hommikul testikatsega, kiiruskatsetega hakatakse pihta reede pärastlõunal. Võistluskilometraaž on tavapärasest väiksem, pisut üle 287 kilomeetri.

Nii reedel kui ka laupäeval tuleb päeva viimane katse läbida pimedas. Seni on pimedas sõitmine olnud Soomes välistatud.

Võrreldes 2019. aasta MM-etapiga on trassi oluliselt kohendatud. Täiesti samaks on jäänud vaid Harju, Laukaa ja Ruuhimäki katsed. Neist viimane on ühtlasi punktikatse.