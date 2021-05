INTERVJUU | Tristan Viidas: Nürburgringi õppimine ei lõpe kunagi

Päris keeruline: Porschel on tagamootor, Mercedesel ees-keskmootor, nime järgi võib tunduda, et GT3 ja GT4 erinevus pole suur, vaid üks aste, siis tegelikkus on teine. Kõige rohkem pani imestama GT3 aerodünaamiline surujõud, ehk kui hästi see auto istub teel, kui kiiresti saab sellega kurve sõita. Mida kiiremini sõidad, seda kindlamini teel püsib. Ka pidurid on äärmiselt efektiivsed, uskumatu, kui kiiresti on võimalik selle autoga seisma jääda. Üleminekule lisas keerukust pikk paus: 2020. aasta viimane sõit oli septembris, talvel ei saanud GT3-ga ühtegi testi teha ja koroonapiirangute tõttu jäid ära ametlikud hooajaeelsed testid. Nii juhtuski, et esimese kogemuse Porsche GT3-ga Nürburgringil sain esimesel võistlusnädalavahetusel. Väga kiiresti pidin end kõigi asjadega kurssi viima ja hoo üles saama.

Nürburgringi kestvussõitude sarjaga liitumisel oli algusest peale eesmärk liikuda aina kiirematele autodele ja üha vägevamatesse tiimidesse. Alustasin BMW M235i-ga, seejärel sõitsin kaks aastat Mercedes-AMG GT4-ga, käesoleva aasta Porsche 911 GT3 ongi kõige kiirem auto, millega selles sarjas võistelda. Talvel helistas Rutronik Racingu meeskonna pealik, kes sellise võimaluse pakkus. Meeskonnal oli koostöös Porschega ettevalmistamisel programm, kuhu kavatseti võtta kaks noort ja kaks kogenud sõitjat ning eesmärgiks seati hea tulemus juuni alguses toimuval Nürburgringi 24 tunni sõidul. Meeskonda võeti noortest mina ja mu 2019. aasta tiimikaaslane Tobias Müller ning kaks Porsche tehasesõitjat Romain Dumas ja Julien Andlauer. Varasemat kokkupuudet mul Rutronik Racinguga pole olnud, tiimijuhi telefonikõne oli positiivne üllatus. Nüüd on siiski selgunud, et 24 tunni sõidus asendatakse mind Porsche tehasesõitjaga, sest tehas soovib kõigi oma autodega kindla peale kõrget tulemust püüdma minna ja ma olen kõige väiksema GT3 kogemusega. Töötan selle nimel, et mõne teise meeskonna koosseisus 5.-6. juunini toimuval ööpäevasõidul osaleda.

Kuidas see käis?

Loomulikult peab end füüsiliselt vormis hoidma. Iga võistlussõit on raske, aga eriti GT3-ga ja eriti Nordschleifel. Ring (sarjas sõidetakse kombinatsiooni Nordschleifest ja GP-rajast) on 24 km pikk ja lisaks n-ö tavapärasele peab Põhjasilmusel pidevalt valmis olema näiteks raja ebatasasusteks, lõdvaks ei saa end kordagi lasta ja eksimisruumi ei ole. Kodus harjutasin simulaatoriga, et saada aimu, kui palju on GT3 GT4-st kiirem, kui kiiresti saab sellega mingeid kurve läbida. Meeskonnalt küsisin analüüsimiseks sõiduvideod ja -andmed. Enne esimest võistlust rentisin rajalt tänavalegaalse BMW M4 ja sõitsin mõned ringid alla, et tunnetus tagasi saada.

Ilmselt oled eestlastest kõige parem Nordschleife tundja. Kui kaua läks, kui tundsid, et nüüd on see maailma küllap kõige keerulisem ringrada selge?

Kaua. Ja tegelikult ei saagi kunagi öelda, et mul on nüüd Nordschleife lõplikult selge. Rada muutub, mõned kohad tõusevad, mõned vajuvad, tekivad mingid lohud, lapitakse asfalti. Uus asfalt on teistsuguse pidamisega kui vana. Ka üldise kuju õppimine võtab aega: kui 2018. aastal alustasin esimest täishooaega, olin eelnevalt kolm etappi sõitnud ja isegi selle kogemuse pealt ei olnud ikka mõnes sektoris sada protsenti kindel. Kurvide ajaloolised nimed (neid on Nordschleifel 73) õppisin selgeks käesoleva hooaja alguseks. Võtsin rajaplaani, vaatasin pardavideoid ja hakkasin saksakeelseid nimesid pähe õppima. See muudab suhtlemise meeskonnaga lihtsamaks.

Kujutan ette, et nii pikal ringil n-ö tavaraja möödasõidutaktika ei toimi. Kuidas see käib?