Slackline’i maailmameister, Hollywoodi kassahittides osalenud Jaan Roose: kui kõrgel hirmu ei tunne, on sul juba mingi kiiks

Slackliner Roose, kes kõnnib ja trikitab rihmal kõrgustes, on üle maailma tuntud. Sportlasena on ta saavutanud slackline’is kolm korda maailmameistritiitli. Talle kuuluvad paljud rekordid, näiteks oli ta maailmas esimene, kes suutis lindil teha kahekordse tagurpidi salto. Ent slackline’i tõttu on Roose võistlustest hoopis rohkem puutunud kokku meelelahutusmaailmaga. Juba 2012. aastal lõi ta kaasa Madonna „MDNA” tuuril, kus tegi laval trikke. Ta on muu hulgas osalenud kaskadöörina kuulsates Hollywoodi filmides „Assassin’s Creed” ja „Wonder Woman 1984” ning löönud kaasa Dubai kuulsas La Perle by Dragone tsirkuse sõus.