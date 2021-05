Flora naaseb Narvast kolme punktiga

„Väljak oli väga pehme. Eksimusi oli palju, ei olnud lihtne surve all mängida. Au meestele, et lühikese taastumise ajaga suutsime siin ikkagi tulemuse ära teha. Teadsime, et ei ole vahet, kuidas punktid ära toome. Need rasked mängud kasvatavad meeskonna iseloomu ja kindlust, ühtsust ja vaimu,” sõnas Flora peatreener Jürgen Henn ETV otsestuudios.