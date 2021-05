FOTOD | Levadia juhtis Kuressaare vastu kindlalt, kuid lubas saarlased mängu tagasi

Külalised asusid juhtima Zakaria Beglarishvili 19. minuti väravast. Levadia eduseisu duubeldas Rasmus Peetson 30. minutil ning 50. minutil lõi Mark Oliver Roosnupp juba 3:0. Kui juba tundus, et mäng on tehtud, siis Kuressaare tegi matši lõpu veel põnevaks.

73. minutil lõi Märten Pajunurm penaltist ühe värava tagasi ning 78. minutil tegi skoori veel ka Rasmus Saar. Rohkem väravaid aga enam ei löödud ning Levadia teenis tabelisse järjekordsed kolm punkti.

Levadia on tabeliliidrina kogunu 31 punkti. Teine on Paide Linnameeskond 27-ga. Kuressaare on 10 punktiga kaheksas.

Standings provided by SofaScore LiveScore