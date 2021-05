FOTOD | Tammeka läks kaks korda juhtima, kuid Kalju võitles viigi välja

Tartlased asusid 13. minutil Tristan Koskori tabamusest juhtima, kuid sellele vastas juba 21. minutil Pavel Marin. 29. minutil viis Igor Dudarevi täpne karistuslöök Tammeka taas ette. Kaljule tõi viigi Andrei Markovitši värav 78. minutil.

Tammeka lõpetas sellega viie mängu pikkuseks veninud kaotusteseeria. Ühtlasi oli see neile esimeseks kohtumiseks pärast kümne päeva pikkust eneseisolatsioonis olemist.

Kalju on turniiritabelis 13 kohtumisega kogunud 20 punkti, mis annab neile neljanda koha. Tammeka on üheksa matšiga saanud kirja kaheksa punkti, mis asetab nad üheksandale tabelireale.

Nõmme Kalju poolkaitsja Igor Subbotin lausus peale mängu Soccernet.ee otseülekandes: „Vaadates, mis toimus meiega esimesed 30 minutit - võibolla istusime veel bussis! Ma ei tea, miks meeskond ei ärka üles. Meil oli hetki, aga need olid poolhetked, mitte sajaprotsendilised. Tahtsime võitu, aga jäi siis viik. Ei ütleks, et nad pidid [10 päeva] karantiinis olema. Meiega oli eelmisel aastal samamoodi. Kui sa pole heas vormis, siis tuled ja mängid emotsiooniga - nagu tartu näitas, nad tahavad mängida ja igatsevad seda mängu. Nad lihtsalt tahtsid rohkem. Ei tea, miks meie ei taha. Jalgpallielu läheb edasi - mõtleme juba järgmisele mängule Kuressaarega, mille peame võitma, siis on kõik korras.”

Tammeka avavärava autor Tristan Koskor sõnas: „Meil oli selgelt teada, kuidas Kalju mängib ja kuidas meie tahame mängida. Selle punkti tõi see, et me pidasime mängujoonisest kinni. Enne mängu oli miinimumeesmärk punkt võtta - selles mõttes võib rahule jääda. Kui esimest poolaega vaadata, siis heal päeval oleks võinud ka kolme punktiga näpistada.”

Standings provided by SofaScore LiveScore