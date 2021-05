Eesti naiste käsipallimeistrivõistluste pronks läks HC Kehrale

Teist poolaega alustas taas paremini Tabasalu, kes tegi korraks vahe isegi viie väravaliseks, mis tähendas, et viimast 20 minutit alustati kahe mängu kokkuvõttes põhimõtteliselt viigiseisult. Vaatamata Audentese heale kaitsele ning nende väravavahi Kadri-Liis Tootsi heale tööle suutis Kehra lõpuks siiski esimesest kohtumisest võetud edu hoida ning kuigi mäng kaotati 17:19, siis sellest piisas, et pronks omale jätta.