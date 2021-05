Valgevene saalijalgpall: asi läheneb lõpule

Vastavalt Valgevene meistrivõistluse reglemendile, meeskonnad, kes on saanud neli esimest kohta regulaarses meistrivõistluses, läbivad 1/8-finaali staadiumi, pääsedes otse veerandfinaalidesse ja sellel hooajal on see reegel täielikult jõuvahekordi peegeldanud. Esimene nelik oli terve regulaarse meistrivõistluse kestel vastastest peajagu üle ja vahe võistluse neljanda koha saanud ning viienda Dorozhniku vahel moodustas absoluutselt õiglaselt tervelt üheksa punkti. Ning samal ajal kui meeskonnad tabeli alumisest osast võitlesid õiguse eest kohtuda tippnelikuga veerandfinaalis, on hooaja juhtivad meeskonnad korraldanud endale väikesed kogunemised enda vormis hoidmiseks.