Tokyo olümpiamängude tühistamine läheks maksma 15 miljardit eurot

Tokyo olümpiamängud. Foto: ISSEI KATO, Reuters/Scanpix

Tokyo suveolümpiamängude võimalikust tühistamisest on räägitud juba mõnda aega, kuid kõigile on selge, et tegelikult ei ole see niisama lihtne. Nomura Uuringute Instituut arvutas välja, et Tokyo OM-i tühistamine läheks Jaapanile maksma 15 miljardit eurot.