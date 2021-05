Võrkpallikoondis võitis Austriat, peatreener katsetas huvitavat koosseisu

Micelli ütles, et Laagi nurgaründajana kasutamine on ka varem mõttes olnud, nüüd oli võimalus seda katsetada. “See on üks kombinatsioon ja alternatiiv, mida me saame kasutada. Kui Kadi on nii heas vormis, oleks kahju teda pingil hoida. Niimoodi mängides on meil rünnakul rohkem jõudu, saame siin ka varieerida ja tuua vajadusel nurgaründajad sisse appi. See on üks võimalus, kui tavapärase koosseisuga asjad ei toimi. Tegelikult katsetasime seda varianti osaliselt ka juba teises kontrollmängus Austriaga,” kommenteeris peatreener. “Seda, kuidas me reedel mängime, ei saa hetkel öelda, selles osas pole me veel otsuseid langetanud.”