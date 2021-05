Hokiliidu asepresident Riia MMi lipuskandaalist: nagu lapsed sõidaks mopeediga!

Lätis jätkuval jäähoki MM-il on juba kolmandat päeva suureks teemaks, milliseid lippe peaks Riias kasutama.

Esmaspäeval eemaldasid Läti välisminister Edgaras Rinkevicius ja Riia linnapea Martinš Stakis MM-i koondiseid majutava hotelli eest Valgevene ametliku riigilipu ja asendasid selle ajaloolise valge-puna-valge lipuga, mida kasutab Valgevene opositsioon.

Selline samm astuti pärast seda, kui Valgevene ametivõimud sundisid pühapäeval Ateenast Vilniusesse teel olnud reisilennuki Minskis maanduma ja arreteerisid pardal olnud Valgevene opositsioonilise ajakirjaniku Raman Pratasevitši.

Hokiliidu president Rene Fasel, kes pole varjanud oma häid suhteid Valgevene presidendi Aljaksandr Lukašenkaga, teatas seejärel, et alaliit mõistab Läti ametivõimude käitumise hukka. "Lipu vahetamine on lubamatu. Me ei hakka võistlusareenidel lippe vahetama. Ühtlasi palume MM-i ja alaliidu lipu kõnealuse hotelli eest eemaldada," sõnas Fasel teisipäeval.

Linnapea Stakis tegi seejärel järgmise käigu ja eemaldaski alaliidu lipu, kuid Valgevene ametlikku riigilippu tagasi ei pannud.

IIHFi asepresident Kummola tunnistas, et vaatab seda kõike kõrvalt kurva pilguga. "Kui ma ütlen otse, siis kogu see sagimine tundub mulle lapsiku mopeediga sõitmisena."

Soomlane lisas, et tegelikult ei olegi rahvusvahelisel hokiliidul lippude küsimuses erilist sõnaõigust.

"Läti riik ja Riia linn otsustavad, mis pannakse hotelli ette või parkidesse ja mis mitte. Võistlusareenid on siis rohkem meie kontrolli all. Seal on minu teada endiselt väljas Valgevene ametlik lipp," lisas Kummola.

Asepresident nõustus ühtlasi Faseli väitega, et Riias toimuv poliitiline tsirkus on seotud asjaoluga, et 5. juunil on Lätis kohalikud valimised.

Võimaluse kohta, et Valgevene meeskond võib ise protesti märgiks turniirilt lahkuda, ütles Kummola: "Seal on sellega veidi flirditud, kuid turniirilt lahkumisega tulistaks nad peamiselt endale jalga."



Käimasoleva turniiri kohta lisas asepresident, et senised üllatused talle meeldivad. Eriti on ta rahul, et juba 14 riiki 16-st on suutnud punktiarve avada. "Ilmselt oleks ka Itaalial juba punktid kirjas, kui nende meeskonnas poleks olnud probleeme koroonaviirusega."