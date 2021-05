Vähist võitu saanud tennisist teeb Prantsuse lahtistel tagasituleku

32-aastane hispaanlanna avalikustas eelmise aasta septembris, et tal diagnoositi Hodgkini lümfoom ja ta on alustanud keemiaravi. Viimane raviseanss tehti tennisistile jaanuaris ning aprillis sai ta arstidelt rõõmusõnumi: haigus on alistatud.

"Olen ülimalt põnevil, et saan osaleda Roland Garrosel," teatas Suarez Navarro. "Olen viimasel paaril kuul kõvasti töötanud selle nimel, et anda endale võimalus veel viimast korda mängida Pariisis. Ootan põnevusega väljakule jooksmist ja tunnen taas, kui eriline see turniir minu jaoks alati on olnud."