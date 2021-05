Häberli: olin Klavaniga kontaktis, aga praegu polnud aeg temaga koondisest rääkida

Küsimusele, kui kindel ta saab olla, et sellist stsenaariumi järgmisel nädalal - koondis koguneb pühapäeval kell 15 - ei kordu, vastas Häberli: "Ma ei saa öelda kindlalt, et ei kordu. Üritame teha endast maksimumi. Jalgpalliliit on rääkinud ka valitsusega ja üritanud leida sellisteks puhkudeks hea lahenduse, aga lõppude lõpuks pole midagi kindlat, koroonaviirus on kõikjal meie ümber. Alustame sarnaselt nagu eelmise kogunemise eel ja teeme rohkem teste."