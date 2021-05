Cristiano Ronaldo andis mõista, et ta lahkub Juventusest

"Iga tippmängija elus ja karjääris on tõuse ja mõõnu. Aasta-aastalt seisame silmitsi fantastiliste meeskondadega, kellel on erakordsed mängijad ja ambitsioonikad eesmärgid, nii et peame alati andma endast parima, et hoida end tipptasemel. Sel aastal ei õnnestunud meil Serie A-d võita, õnnitlused Interile vääritud tiitli eest. Pean siiski väärtustama kõike seda, mida ma Juventusega saavutasin, nii kollektiivses kui individuaalses plaanis. Itaalia superkarikas, Itaalia karikas ja Serie A parima väravalööja karikas täidavad mind õnnega, eeskätt seetõttu, et selles riigis ei ole midagi lihtne võita," kirjutas 36-aastane Ronaldo Instagramis.

"Nende saavutustega jõudsin eesmärgini, mille olin endale seadnud juba esimesel päeval, kui saabusin Itaaliasse: võita meistrivõistlused, karikas ja superkarikas ning olla ka parim mängija ja parim väravakütt selles suurepärases jalgpalliriigis," lisas portugallane.

"Nii et olen väga uhke selle üle, mida viimastel päevadel on palju korratud: meister Inglismaal, Hispaanias ja Itaalias; karikavõitja Inglismaal, Hispaanias ja Itaalias; superkarikavõitja Inglismaal, Hispaanias ja Itaalias; parim mängija Inglismaal, Hispaanias ja Itaalias; parim väravakütt Inglismaal, Hispaanias ja Itaalias; üle 100 värava Inglismaa, Hispaania ja Itaalia klubi eest. Miski pole võrreldav tundega, kui tean, et olen jätnud oma jälje riikidesse, kus olen mänginud, ja pakkunud rõõmu esindatud klubide fännidele. Selle nimel ma töötan, see paneb mind liikuma ja seda ma jahin kuni viimse päevani. Tänan kõiki, kes sellel teekonnal osalesid! Seisame koos!" lõpetas Ronaldo oma salapärase postituse.

Ronaldot on seostataud nii paljude erinevate tippklubidega, et raske on isegi spekuleerida, kus ta võiks karjääri jätkata. Viimati vihjas portugallase ema, et ta teeb kõik endast sõltuva, et Ronaldo lõpetaks karjääri Lissaboni Sportingus, kus ta jalgpalluriks sirgus.