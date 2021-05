Saksamaa ei saada oma koondist Minskis toimuvatele Euroopa meistrivõistlustele

Saksamaa alaliidu otsus on tingitud Valgevene ümber puhkenud poliitilisest skandaalist, mis sai alguse pühapäeval, kui Ateenast Vilniusesse suundunud Ryanairi tsiviillennuk sunniti Minskis maanduma, et vahistada ajakirjanik Roman Protasevitš.

Saksamaa rattaliit on ühtlasi esitanud Euroopa jalgratturite liidule (UEC) ettepaneku, et Valgevenelt tuleks trekisõidu EMi korraldusõigus ära võtta. Sarnase pöördumise on teinud ka Suurbritannia alaliit.