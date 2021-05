Läti parlamendisaadik soovitas Riia MMil mängiva Valgevene jäähokikoondise pantvangi võtta

Rahvusvahelise jäähokiföderatsiooni president Rene Fasel on selgitanud Riia linnapea käitumist poliitiliste eesmärkidega, väites, et põhjuseid tuleb otsida kohalikest valimistest, mis toimuvad 5. juunil ehk MM-i eelviimasel päeval.

Kuna Bikše ettepanek sai kõvasti kriitikat, tegi poliitik hiljem teisegi postituse. Ta kirjutas: " Täna sain oma avalduse kohta, kus kutsusin üles Valvevene koondist kinni võtma, palju vihaseid kommentaare. Mul on väga kahju, et paljud on seda nii tõsiselt võtnud. Neile, kes ei tunne Läti riigi toimimise põhimõtteid, pean ütlema: sellise ettepaneku aktsepteerimine ja rakendamine Lätis on täiesti võimatu. Läti on demokraatlik riik, kes austab rahvusvahelist õigust."