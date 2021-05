Rally Estonia WRC-etapi rallipasside paketid on tänasest tutvumiseks avatud

Rallipassi gruppe on kokku 16 (sh. matkasuvilatele mõeldud rallipass), iga rallipassi grupi pääsmega saab nädalavahetuse jooksul jälgida rallit kuni kaheksas pealtvaatamisalas. Lisaks on olemas ka 3 VIP passi gruppi. Pealtvaatamiskohtade valikul on arvesse võetud nende atraktiivsust ja ka seda, et erinevate alade vahel liikumiseks jääb piisavalt aega.