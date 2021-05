Ott Tänak vihjas, et tundis end Hyundais juba nagu Toyotas

Tänak andis mõista, et alates teisest võistluspäevast tundis ta end masinas peaaegu sama hästi, kui aastaid tagasi Toyotas sõites, kui võitis 2018. ja 2019. aastal 26-st rallist kümme. Sébastien Ogier jõudis samal perioodil seitsme ja Thierry Neuville kuue võiduni.

"Alates laupäeva hommikust hakkasime taas tundma natuke seda tunnet, mida ma kogesin aastaid tagasi. Aeglaselt hakkame sinna jõudma, kus tahame olla, ja pikk hooaeg on veel ees. Nii et kõik on veel võimalik, kiiruse osas oleme kindlasti edasi arenenud," sõnas Tänak.

Küsimusele, mis Portugalis täpselt muutus, et ta sai end kodusemalt tunda, vastas Tänak: "See on olnud pikk-pikk töö, mis kestis poolteist aastat. See pole olnud kerge töö, paljud inimesed on selle nimel palju vaeva näinud ja energiat kulutanud."

Eestlane lisas, et järgmistele kruusarallidele saab ta kindlasti minna enesekindlamalt. "Ilmselgelt oli see esimene kruusaralli üle pika aja ja mul polnud autos tegelikult liiga palju kogemust, nii et ralli alguses pidin siiski natuke õppima ja asjadest aru saama," lisas Tänak.

MM-sari jätkub juba järgmisel nädalavahetusel, kui kavas on Sardiinia kruusaralli.