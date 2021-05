Soome saalijalgpall: järjekordne Jyväskylä triumf!

See, et finaalseeriani jõudsid välja regulaarse meistrivõistluse võitja Kemi ja kahe viimase mängitud hooaja meister KaDy, oli ehk ülimaks seaduspärasuseks. Ei saa öelda, et ToPV või Akaa pole välja teeninud õigust kulla eest võidelda, kuid justnimelt Kemi ja Kady vaheline seeria tõotas kujuneda selle hooaja kulminatsiooniks. Fännid ei pidanud oma ootustes grammigi pettuma – sädemeid lendas pea igas episoodis sellest vastasseisust.

KaDy jalgpallurid, mäletades Kemile allajäämist oma parketil regulaarse meistrivõistluse käigus (3:4), olid täis otsusekindlust seeriat võiduga alustama, olgugi et läbi raskuste, kuid siiski saavutasid soovitud tulemuse – 5:4. Regulaarse meistrivõistluse ajal lõppes sõit Kemisse KaDy jaoks peadpööritava eduga, märtsis hävitati tulevane „sileda“ meistrivõistluse võitja koduparketil seisuga 9:1. Kindlasti ei oodanud keegi sarnase stsenaariumi kordumist teises finaalkohtumises, vastupidi, Kemi mängijad pidid haarama kinni igast võimalusest, et hooaega kolmanda mänguni pikendada. Ning see neil ka õnnestus, olgugi, et kõige keerulisemas võitluses, kuid peremehed murdsid KaDy vastupanu, lüües otsustava värava lisaajal (3:2). Selle võidu nimel panustasid Kemi jalgpallurid tohutul hulgal füüsilist ja moraalset jõudu ning tõenäoliselt sai see kolmandas otsustavad mängus peamiseks lüüasaamise põhjuseks. KaDy osutus võitluses kulla eest paremini ettevalmistunuks – juba esimesel poolajal oli seis 4:1 nende kasuks, ning mängu teise poolaja ülesanne seisnes vaid selles, et mängida tähelepanelikult kaitses ja mitte lasta vastasel tagasi mängida. Kemi jalgpalluritel õnnestus pärast vaheaega üks värav tagasi mängida, ent sellega nende jõuvarud ka lõppesid – 4:2, KaDy saab kolmandat korda järjest meistriks arvestades seda, et eelmisel aastal tiitlimänge ei toimunud.