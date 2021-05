Kahekordset olümpiamedalisti süüdistatakse sportlase tapmises

Kumar lahkus seejärel Delhist, kuid pühapäeval sai politsei mehe kätte. Sportlane ise väitis, et ei põgenenud, vaid sõitis võistlustele.

Maadleja on enda seotust tapmisega eitanud. "Me oleme politseile öelnud, et meie staadionile tulid võõrad inimesed ja alustasid kaklust. Meie pole juhtunuga seotud," sõnas ta.