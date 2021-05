Jalgpall on spordialade kuningas. Valdavas osas maailma riikides on tegemist spordialaga number üks. Ka Eestis on vutt viimastel kümnenditel nautinud suurt tähelepanu. Kõige populaarsem oli see ala eestlaste seas ka kahe maailmasõja vahelisel perioodil. Nõukogude Liidu okupatsiooni ajal kaotati siinmail tipptasemel jalgpall aga 14 aastaks täielikult ära. Sellega on Eesti sisuliselt ainus piirkond/riik maailmas, kus on tuldud selle peale, et maailmas kõige rohkem harrastatavat mängu ei ole meile vaja. Miks omal ajal aga niimoodi läks? Selles osas aitab selgust tuua jalgpalliajakirjaniku Indrek Schwede doktoritöö: „Jalgpalli positsioonist Eestis ja selle marginaliseerumise põhjustest Nõukogude anneksiooni perioodil”.